В Рязани пропал 65-летний мужчина
Всех, кто знает о месте нахождения мужчины, просят связаться с дежурным отрядом: +7 (4912)51-21-71.
В Рязани пропал 65-летний мужчина. Об этом
Разыскивается Рожков Александр, 1955 года рождения.
31 мая он ушел из дома и до настоящего времени его местоположение неизвестно.
Приметы: рост 190 — 195 сантиметров, средней полноты, лицо европейского типа, смуглое, волосы седые с залысинами, несвязанная речь.
Одежда — неизвестна.
Александр нуждается медицинской помощи.
Всех, кто знает о месте нахождения мужчины, просят связаться с дежурным отрядом: +7 (4912)51-21-71.