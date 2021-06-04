В Рязани пропал 65-летний мужчина

Всех, кто знает о месте нахождения мужчины, просят связаться с дежурным отрядом: +7 (4912)51-21-71.

В Рязани пропал 65-летний мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

Разыскивается Рожков Александр, 1955 года рождения.

31 мая он ушел из дома и до настоящего времени его местоположение неизвестно.

Приметы: рост 190 — 195 сантиметров, средней полноты, лицо европейского типа, смуглое, волосы седые с залысинами, несвязанная речь.

Одежда — неизвестна.

Александр нуждается медицинской помощи.

Всех, кто знает о месте нахождения мужчины, просят связаться с дежурным отрядом: +7 (4912)51-21-71.