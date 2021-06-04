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В России 31 декабря может стать выходным на постоянной основе
Об этом на Петербургском международном экономическом форме сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В России 31 декабря может стать выходным на постоянной основе. Об этом пишет ТАСС.

Минтруд России рассмотрит возможность введения 31 декабря выходным на постоянной основе. Об этом на Петербургском международном экономическом форме сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Сделать 31 декабря постоянным выходным предлагали депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации. Также инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что она должна распространяться на всю страну.

Ранее сообщалось, что новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 9 января.