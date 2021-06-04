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В правительстве перечислили худшие управляющие компании Рязани
Рейтинг управляющих компаний Рязани по итогам 2020 года составила жилинспекция.

В региональном правительстве назвали лучшие и худшие управляющие компании, обслуживающие жилье и предоставляющие коммунальные услуги в Рязани. Рейтинг по итогам 2020 года составила жилинспекция региона. Список озвучили в пятницу, 4 июня.

Больше всего отрицательных оценок получили «Сафари-плюс», «Лидер», «Городская роща», «ПИК-комфорт», «Городская жилищная компания», «МКД-сервис-1» и «Новый стандарт».

В правительстве пообещали учредить конкурс с ежеквартальными грантами самым лучшим предприятиям ЖКХ. Эти средства управляющие компании смогут тратить на дополнительный ремонт домов или благоустройство дворов.