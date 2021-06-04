В рязанской полиции прокомментировали стоянку машины ГИБДД на тротуаре

В ведомстве отметили, что на автомобиле доставили нарушителей в здание суда, а другая возможность въезда на территорию суда отсутствует.

В рязанской полиции прокомментировали стоянку машины ГИБДД на тротуаре. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, патрульный автомобиль Госавтоинспекции стоял на тротуаре на улице Соборной с включенными проблесковыми маячками.

На нем в Октябрьский районный суд Рязани доставили лиц, в отношении которых ведется судебное разбирательство по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения.

Также в ведомстве отметили, что автомобиль был припаркован на тротуаре в связи с тем, что отсутствует возможность въезда на территорию суда.

Напомним, фото служебного автомобиля ГИБДД, припаркованного на тротуаре, очевидцы разместили в соцсетях.