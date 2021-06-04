В мае 2021 года в Рязани родились Гордей, Роберт и Глафира
В главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали, какие имена давали детям рязанцы в мае 2021 года.
В главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали, какие имена давали детям рязанцы в мае 2021 года.
Так, самыми популярными именами у мальчиков были — Михаил, Иван, Александр, Максим, Кирилл, Егор, Артем, Никита, Тимофей, Дмитрий. Девочек чаще всего называли Софиями, Полинами, Ксениями, Викториями, Анастасиями, Аннами, Дарьями, Валериями, Алисами, Варварами.
Рязанцы давали своим сыновьям редкие имена — Аким, Ефим, Макар, Мирослав, Гордей, Платон, Богдан, Елисей, Артур, Роберт.
В Рязанской области в феврале также родились Евдокия, Глафира, Венера, Аврора, Владислава, Златослава, Есения, Оливия, Мия, Элина.