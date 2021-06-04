Двух рязанцев осудили за убийство знакомого

Гости жестоко избили 52-летнего мужчину, а также несколько раз ударили ножом, после чего скрылись. Пострадавший скончался.

В Рязанской области осудили двух мужчин 1976 и 1972 годов рождения за убийство знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

16 июня 2019 года в дачном доме поселка Листвянка Рязанского района нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи осмотрели место, осмотрели доказательства и «по горячим следам» нашлип преступников, их задержали.

Выяснилось, что вечером 15 июня 2019 года хозяин дома и два его знакомых поссорились из-за ревности. Гости жестоко избили 52-летнего мужчину, а также несколько раз ударили ножом, после чего скрылись. Пострадавший скончался.

Мужчинам назначили по шесть лет и три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.