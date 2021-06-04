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Суд отказал защите Карабасова вернуть дело прокурору
Сторона защиты заявила ходатайство о назначении по уголовному делу повторной экспертизы. Очередное судебное заседание состоится 11 июня 2021 года.

Суд отказал защите Карабасова вернуть дело прокурору. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Рязани.

В пятницу, 4 июня, состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова, бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова. В ходе судебного заседания суд отказал защите Карабасова в возвращении уголовного дела прокурору.

Сторона защиты заявила ходатайство о назначении по уголовному делу повторной экспертизы. Очередное судебное заседание состоится 11 июня 2021 года.

Напомним, в конце мая сторона защиты по уголовному делу бывшего и. о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова заявила ходатайство о возвращении дела прокурору. Корреспондент РЗН. Инфо выяснил причину.