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Рязанские медики спасли двухлетнего ребенка
У девочки внезапно поднялась температура, ребенок потерял сознание. Родители вызвали скорую.

В Рязани медики спасли двухлетнюю девочку. Об этом сообщил областной минздрав.

У девочки внезапно поднялась температура, ребенок потерял сознание. Родители вызвали скорую.

«Дочке два года и до этого дня она, практически, ни разу не болела», — рассказал отец девочки.

Ребенку ввели жаропонижающий препарат. Медработники решили срочно везти ее в стационар. Жена с дочкой поехали на машине скорой помощи.

«Жена с дочкой поехали на машине скорой помощи. Я — за ними на своем автомобиле. Время — час пик. Городские дороги перегружены, кругом пробки», — поделился мужчина.

Он добавил, что в какой-то момент пришел в отчаяние.

«Водитель скорой работал филигранно, объезжал заторы, сокращал путь. Машина ехала с максимальной скоростью, были включены спецсигналы. Успели вовремя», — добавил отец ребенка.

Он сообщил, что сейчас девочка находится в больнице с мамой. Он поблагодарил медиков за спасение ребенка.