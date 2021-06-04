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Рязанку разыскивают за долги по алиментам
41-летняя Сураева Наталья задолжала своему несовершеннолетнему сыну 300 тысяч рублей. Рязанка не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты алиментов.

Рязанку разыскивают за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Отделение судебных приставов по Сасовскому и Пителинскому районам разыскивает 41-летнюю Сураеву Наталью, которая задолжала своему несовершеннолетнему сыну 300 тысяч рублей. Рязанка не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты алиментов.

Ни по месту регистрации, ни по последнему месту проживания в Сасово, женщина не появляется, на связь с приставами не выходит. По инициативе судебного пристава-исполнителя она объявлена в розыск.

Всех, кто знает о месте нахождении Сураевой Натальи, просят сообщить в дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00.