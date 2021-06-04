Рязанку разыскивают за долги по алиментам

41-летняя Сураева Наталья задолжала своему несовершеннолетнему сыну 300 тысяч рублей. Рязанка не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты алиментов.

Рязанку разыскивают за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Отделение судебных приставов по Сасовскому и Пителинскому районам разыскивает 41-летнюю Сураеву Наталью, которая задолжала своему несовершеннолетнему сыну 300 тысяч рублей. Рязанка не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты алиментов.

Ни по месту регистрации, ни по последнему месту проживания в Сасово, женщина не появляется, на связь с приставами не выходит. По инициативе судебного пристава-исполнителя она объявлена в розыск.