Рязанец заплатит штраф в 50 тысяч за покушение на дачу взятки

На рязанца завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ. Суд признал его виновным.

Рязанец заплатит штраф в 50 тысяч за покушение на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В середине марта 2021 года 51-летний житель Спасского района, находясь в пьяном виде в отделении спасского ГИБДД, попытался дать начальнику отделения взятку в размере 50 тысяч рублей. Мужчина хотел, чтобы полицейские уничтожили заведенный на него административный протокол. Преступление не было доведено до конца, поскольку сотрудник полиции отказался от получения взятки.

На рязанца завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.