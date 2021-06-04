Рязанцы нашли недочеты в ремонте улицы Татарской

Объект еще не сдан в эксплуатацию, работы должны завершиться в конце июня. Однако финальный этап ремонта вызывает много вопросов. На ремонт выделили 12 млн рублей.

Рязанцы нашли недочеты в ремонте улицы татарской. Работы второй год проводят по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На ремонт выделили 12 млн рублей.

Объект еще не сдан в эксплуатацию, работы должны завершиться в конце июня. Однако финальный этап ремонта вызывает много вопросов.

При замене дорожного покрытия рабочие оставили несколько «проплешин» на парковочных карманах. Скорее всего им помешали оставленные автолюбителями машины. Но будут ли дорожники исправлять ситуацию, не известно.

Странным образом рабочие решили укрепить и выровнять асфальт. На одном из участков отремонтированной дороги асфальт положили на деревянные плиты или фанеру. «На самом деле там люк, но подход рабочих все равно кажется странным. Это потом надо эти доски как-то вытащить. Неужели нельзя сделать все технологично без брешей? Пока все это великолепие спрятали за временным ограждением», — рассказал администратор сообщества «Подслушано у водителей Рязани» (ПУВР) «ВКонтакте» Григорий Парублев. С недавнего времени он регулярно приезжает на площадки, где идет ремонт, занялся общественной работой. Обо всем он подробно рассказывает в своей группе. Говорит, что «недоделки» есть не только на улице Татарской, но и на ремонтируемой Дачной.

Проблемы улицы Татарской не только оставленные незаасфальтированные участки и «инновационные подходы» с применением дерева. Участки улицы, где положили один слой асфальта, угрожают уничтожить колеса машин. Виной всему — плохо утрамбованная щебенка.

Григория удивили бордюры. Вроде новые, а вид у них потрепанный жизнью. На камне сколы и трещины. Новый тротуар можно назвать «экологичным», ведь через него уже прорастают одуванчики и трава. Вдобавок он неровный.

Место под ливневку рабочие засыпали песком. Ответа на вопрос «зачем» пока нет.