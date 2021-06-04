Рязанцев предупредили о сильном ветре

В пятницу, 4 июня, с сохранением до конца суток на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.

Рязанцев предупредили о сильном ветре. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 4 июня, с сохранением до конца суток на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.

Об этом сообщает филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Рязанцев просят соблюдать правила безопасности и по возможности ограничить время нахождения на улице.