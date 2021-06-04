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РНПК провела летний практикум для школьников
Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», провела летний практикум для учащихся специализированного «Роснефть-класса». Технологические объекты и испытательную лабораторию завода посетили 23 ученика.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», провела летний практикум для учащихся специализированного «Роснефть-класса». Технологические объекты и испытательную лабораторию завода посетили 23 ученика.

Школьники задали вопросы о начальной заработной плате, о социальных гарантиях, о продвижении по карьерной лестнице. Практикум организовали в рамках реализации корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Это поможет школьникам после 11 класса выбрать профессию. Практикум длился неделю, во время которого школьники приняли участие в интерактивной игре «Что? Где? Когда?», подготовленной для них молодыми специалистами завода, посмотрели адаптационный фильм о корпоративных социальных программах, о возможностях развивать не только научные, но и творческие, и спортивные компетенции и получили советы успешных и молодых в ходе круглого стола с участием руководителей завода.

«Роснефть-класс» является первой ступенью реализуемой корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». РНПК запустила этот образовательный проект в 2016 году, набрав в школе №43 первый «Роснефть-класс». Для будущих нефтехимиков РНПК в школе отремонтировала и оформила в корпоративном стиле два учебных класса, предоставила учащимся новые учебные пособия, компьютерное, физическое и химическое оборудование.

10 и 11-классники углубленно изучают физику, математику, химию для подготовки к вузу, для них организовывают экскурсии на нефтезавод, встречи со специалистами. Также школьники участвуют в научно-технических конференциях и корпоративных мероприятиях РНПК и Роснефти.

Обучение школьников контролируют специалисты и кураторы предприятия. За два года у них формируют общее представление о нефтяных профессиях, о деятельности компании «Роснефть», о корпоративных ценностях. В 2021 году состоится четвертый выпуск «Роснефть-класса». Всего уже выпустились 76 человек, большинство из которых решили продолжить обучение в профильных высших учебных заведениях. В прошлом году из 18 выпускников «Роснефть-класса» 13 получают высшее нефтехимическое образование.

С 17 мая по 25 июня нефтезавод проводит очередной набор учащихся в новый 10 «Роснефть-класс», Прием заявлений будет осуществляться дистанционно. Для этого необходимо скачать заявление с сайта школы www. schoo43-rzn.ru, заполнить его, отсканировать и направить на электронную почту школы sh43rzn@mail.ru с пометкой «заявление в Роснефть-класс». Телефон для справок: 21-13-83, 44-88-40.