Путин поручил организовать платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев

Путин во время Петербургского международного экономического форума поручил правительству до конца июня 2021 года проработать вопрос организации платной вакцинации иностранных граждан от COVID-19.

Путин поручил организовать платную вакцинацию от коронавируса для иностранцев. Об этом пишет «Интерфакс».

В пятницу, 4 июня, президент Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума поручил правительству до конца июня 2021 года проработать вопрос организации платной вакцинации иностранных граждан от COVID-19.

Он отметил, что Россия может предложить иностранцам приехать, чтобы привиться от коронавируса.