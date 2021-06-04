Открылся прием заявок на чемпионат Рязанской области по баскетболу
Открылся прием заявок на турнир по баскетболу 3 на 3 под названием «Чемпионат Рязанской области», который включает в себя два тура. Они пройдут 13 и 20 июня 2021 года в центре «Под мостом».
Открылся прием заявок на
По итогом соревнований в каждой возрастной категории отберут команды, которые получат право на участие в
Возрастные категории:
- 2002 и старше;
- 2003-2005;
- 2006 и младше.
Путевки по итогам
- Кубок России при соблюдения правильной регистрации игроков и команд;
- Суперфинал Фестиваля ЦФО (Калуга);
- Финал межрегиональной лиги 3 на 3 (Нововоронеж).