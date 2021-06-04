Открылся прием заявок на чемпионат Рязанской области по баскетболу

Открылся прием заявок на турнир по баскетболу 3 на 3 под названием «Чемпионат Рязанской области», который включает в себя два тура. Они пройдут 13 и 20 июня 2021 года в центре «Под мостом».

Открылся прием заявок на турнир по баскетболу 3 на 3 под названием «Чемпионат Рязанской области» , который включает в себя два тура. Они пройдут 13 и 20 июня 2021 года в центре «Под мостом».

По итогом соревнований в каждой возрастной категории отберут команды, которые получат право на участие в ИНВЕСТ CUP , который состоится 17-18 июля в центре «Под мостом».

Возрастные категории:

2002 и старше;

2003-2005;

2006 и младше.

Путевки по итогам ИНВЕСТ CUP :