Любимов внес изменение в «карантинное» распоряжение

Новую редакцию документа № 144 опубликовали в пятницу, 4 июня.

Николай Любимов внес изменение в «карантинное» распоряжение. Новую редакцию документа № 144 опубликовали в пятницу, 4 июня.

Согласно документу, МФЦ в Рязанской области вновь станут принимать без предварительной записи, но с соблюдением требований «санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Кроме того, до 21 июня продляется запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом, им разрешают работать на вынос.

До этой же даты в области продлили режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется соблюдать эти ограничения.

До 5 июля продлевается особый режим работы для организаций социального обслуживания (сотрудники должны самоизолироваться на работе).