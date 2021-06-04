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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 5 — 6 июня
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре юного зрителей на Соборной 5 июня состоится спектакль «Красная шапочка», а театр кукол 6 июня покажет сразу два спектакля — «Сказка о глупом мышонке» и «Сказки Пушкина».

Основной площадкой культурных мероприятий в эти выходные станет центральный парк культуры и отдыха. Так, 5 июня на танцевальной веранде стартует проект «Давайте потанцуем» — социальные танцы для всех желающих. В этот же вечер возле зеленого театра ЦПКиО свой новый сезон концертом «Популярная музыка» открывает проект «Арт-точка». 6 июня в рамках Дня защиты детей состоится праздник «Солнечный город детства».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».