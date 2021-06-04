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На трассе Калуга-Тула-Михайлов-Рязань погибли три человека
Лоб в лоб столкнулись Audi Q7 и Renault Megan. Водитель Audi превысил скорость.

В ДТП под Тулой погибли три человека. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по региону Андрея Ярцева.

ДТП произошло в пятницу, 4 июня, в 15:45 на 171 километре дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань в Веневском районе Тульской области. Лоб в лоб столкнулись Audi Q7 и Renault Megan. Отмечается, что водитель Audi превысил скорость.

По предварительной информации, одна из машин вылетела на «встречку», где произошло столкновение.

Погибли оба водителя и пассажир Renault. Тела извлекали спасатели.

Фото ГУ МЧС по Тульской области