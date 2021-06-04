Полиция проверит видео с ездой рязанцев по тротуару

В комментарии отметили, что при подтверждении нарушения водителя привлекут к административной ответственности.

Полиция проверит видео, на котором автомобиль проехался по тротуару на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«ГИБДД изучит видео с ездой на тротуарах», — сообщили в полиции.

В комментарии отметили, что при подтверждении нарушения водителя привлекут к административной ответственности.

Ранее произошедшее попало на видео. Очевидцы сообщили, что в машине была пьяная компания, которая напала на прохожих.