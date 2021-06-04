В полиции прокомментировали драку в Борках

Участнику драке на месте оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась. Обоих мужчин доставили в полицию. В пресс-службе отметили, что заявлений никто не подавал.

В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали информацию о драке в Борках, появившуюся в соцсетях. В полицию сообщили о конфликте между двумя мужчинами, один из который «причинил другому ушибы». На место выехали скорая и сотрудники МВД. По предварительной информации, мужчины выпивали и подрались.

Участнику драки на месте оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась. Обоих мужчин доставили в полицию. В пресс-службе отметили, что заявлений никто не подавал. С места происшествия ранее появилось видео.