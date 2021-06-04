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Россиян предупредили о потере детских выплат
По новым правилам учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. В расчет идут квартиры, дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, а также банковские вклады. Эксперт отметил, что также ввели правило нулевого дохода, по которому за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины.

Россиян предостерегли от потери детских выплат не по своей вине. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов.

По его словам, в России в этом году вступили изменения порядка получения пособия на детей от 3 до 7 лет. По новым правилам учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. В расчет идут квартиры, дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, а также банковские вклады. Эксперт отметил, что также ввели правило нулевого дохода, по которому за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины.

Отмечается, что цель таких правил — распределить госвыплаты только тем семьям, которые в них нуждаются. До изменений пособия получали и семьи, получающие «серый» доход, превышающий прожиточный минимум, а также неработающие родители.

По словам Денисова, из-за нововведений под удар попали нуждающиеся семьи, которые потеряли выплаты из-за отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона.