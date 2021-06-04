На окраине Рязани мотоциклист попал в ДТП
ДТП произошло примерно в 17:30 у дома №20 по Ряжскому шоссе. 35-летний рязанец на «ГАЗ-27527» не пропустил мотоцикл Suzuki, за рулем которого был 27-летний житель Пронского района.
В четверг, 3 июня, в Рязани мотоциклист попал в ДТП. Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 17:30 у дома №20 по Ряжскому шоссе. 35-летний рязанец на «ГАЗ-27527» не пропустил мотоцикл Suzuki, за рулем которого был 27-летний житель Пронского района. Мотоциклист получил травмы, ему оказали медпомощь.
Обстоятельства уточняются.