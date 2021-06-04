На окраине Рязани мотоциклист попал в ДТП

ДТП произошло примерно в 17:30 у дома №20 по Ряжскому шоссе. 35-летний рязанец на «ГАЗ-27527» не пропустил мотоцикл Suzuki, за рулем которого был 27-летний житель Пронского района.