Стали известны причины задержания мужчины в центре Рязани

Мужчину потребовали проследовать в отдел, он отказал. На нарушителя надели наручники, задержали и доставили в полицию.

Мужчину в центре Рязани задержали утром в среду, 30 июня, за то, что он нецензурно выражался на улице. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полиции отметили, что мужчину потребовали проследовать в отдел, он отказал. На нарушителя надели наручники, задержали и доставили в полицию.

«Сотрудники Росгвардии оказали содействие при задержании», — объяснили в УМВД.

На мужчину составят протокол о мелком хулиганстве.

Ранее появились фото задержания.