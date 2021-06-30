За сутки в Рязанской области зафиксировали 88 новых случаев коронавируса

Об этом в среду, 30 июня, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зафиксировали 88 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в федеральном оперштабе.

С начала пандемии зафиксировано 31 052 случая заражения. За сутки выздоровели 77 человек, за все время — 29 429 человек. Умерло за сутки 2 рязанца, всего с начала пандемии — 608 человек.

В России за сутки зафиксировали 21 042 новых случая заражения, за все время — 5 514 599 случаев. Выздоровели за сутки 16 356 человек, всего — 5 000 393. Умерло за сутки 669 человек, всего с начала пандемии — 135 214.