В Рязанской области задержали мужчину, чуть не зарезавшего отца

Росгвардия задержала ранее судимого 48-летнего жителя Спас-Клепиков. Его передали полиции.

В Спас-Клепиках задержали мужчину, ударившего отца ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Днем во вторник, 29 июня, в отделение вневедомственной охраны по Клепиковскому району из полиции сообщили, что в одном из домов по улице Московской мужчина получил ножевые ранения.

Выяснилось, что местный житель в пьяном состоянии нанес несколько ранений своему отцу, мужчине 1947 года рождения.

Росгвардия задержала ранее судимого 48-летнего жителя Спас-Клепиков. Его передали полиции.

Пострадавшего госпитализировали с ранами лица, шеи, туловища и левой руки.