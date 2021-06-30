\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
21°
Чтв, 01
17°
Птн, 02
21°
ЦБ USD 72.37 0.19 30/06
ЦБ EUR 86.2 0.03 30/06
Нал. USD 72.40 / 73.10 10:30
Нал. EUR 86.30 / 86.90 10:26
Новости
Публикации
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
2 851
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
4 349
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
9 149
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
9 605
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области задержали мужчину, чуть не зарезавшего отца
Росгвардия задержала ранее судимого 48-летнего жителя Спас-Клепиков. Его передали полиции.

В Спас-Клепиках задержали мужчину, ударившего отца ножом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Днем во вторник, 29 июня, в отделение вневедомственной охраны по Клепиковскому району из полиции сообщили, что в одном из домов по улице Московской мужчина получил ножевые ранения.

Выяснилось, что местный житель в пьяном состоянии нанес несколько ранений своему отцу, мужчине 1947 года рождения.

Росгвардия задержала ранее судимого 48-летнего жителя Спас-Клепиков. Его передали полиции.

Пострадавшего госпитализировали с ранами лица, шеи, туловища и левой руки.