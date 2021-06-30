В Рязанской области ожидается +26 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.
В Рязанской области ожидается +26 градусов. Прогноз погоды
В четверг, 1 июля, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.
Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.
Ранее РЗН. инфо опубликовал список рязанских пляжей и мест для купания.