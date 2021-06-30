В Рязани отменили автобусный маршрут №34

Автобус по маршруту «улица Новоселов, дом №60 — Недостоево» отменили в связи с окончанием срока действия свидетельства.

В Рязани отменили автобусный маршрут №34. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Автобус по маршруту «улица Новоселов, дом №60 — Недостоево» отменили в связи с окончанием срока действия свидетельства. Перевозчик ненадлежащим образом обслуживал маршрут, выпуская ежедневно только пять из 17 заявленных машин.

В Недостоево продолжат ходить маршрутки №№ 21, 30, 73, 75, 82, 91, на которых ежедневно работает около 60 машин.

Для компенсации отмененных автобусов, маршрут №75 перешел на автобусы среднего класса в количестве 20 едениц. Также планируется увеличить количество автобусов на маршрутах №21.