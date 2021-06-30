В Рязани автобус № 21 пустили через Приокский

Теперь автобусы по пути из Ворошиловки поедут через Приокский по улицам Октябрьская и Молодцова (ранее путь шел через проезд Шабулина и улицу Бирюзова). Далее маршрут вновь идет по улице Интернациональной.