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В Приморье нашли тела всех троих детей, пропавших на реке
Тело первого ребенка обнаружили вечером в день пропажи, тела двух других мальчиков нашли в среду, 30 июня, утром.

В Приморье нашли тела всех троих детей, пропавших на реке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевое учреждение Приморского края по делам пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Дети пропали в Лесозаводске в понедельник, 28 июня. Мальчики восьми, девяти и 12 лет поехали кататься на велосипедах. Их личные вещи нашли на берегу реки Уссури. Позже вечером нашли тело первого ребенка.

Утром в среду, 30 июня, спасатели обнаружили тело второго мальчика, всплывшее примерно в семи километрах от того места, где обнаружили вещи детей. Позже было найдено тело третьего ребенка. На телах детей не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление.

Отмечается, что дети были родственниками — родными и двоюродными братьями.

Место, где пропали дети не было оборудовано для купания.

Фото — СУ СК по Приморскому краю