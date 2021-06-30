У рязанского врача обнаружили запредельный уровень антител против коронавируса

Результат по иммуноглобулинам G к шиповидному S-белку оказался таким большим, что лаборатория не смогла его точно посчитать — «более 40 000». Руководитель центра, проводившего анализ, заявила, что ошибки в результатах нет.

У рязанского врача обнаружили запредельный уровень антител против коронавируса. О необычном результате анализа крови медик рассказала РЗН. Инфо.

Ольга Фатьянова переболела коронавирусом в ноябре 2020 года, а в мае 2021 года привилась вакциной «ГамКовидВак».

В июне 2021 года Ольга сдала кровь для определения количества антител против коронавируса. Результат по иммуноглобулинам G к шиповидному S-белку оказался таким большим, что лаборатория не смогла его точно посчитать — «более 40 000». У других рязанцев уровень антител после болезни или прививки находится в диапазоне от 15 до 250, но показатель в 40 000 большинство медиков видит впервые в жизни.

«По идее, вирусы еще на подлете ко мне должны умирать, причем в радиусе нескольких километров», — шутит врач Фатьянова.

Руководитель центра «Ниармедик», проводившего анализ, Анастасия Бочкова заявила, что ошибки в результатах нет.

«Несколько аналогичных случаев было зафиксировано раньше, но там количество антител все-таки было меньше», — прокомментировала Бочкова.

Ранее в июне в журнале сибирского отделения РАН «Наука в Сибири» научный сотрудник института химической биологии и фундаментальной медицины Анна Тимофеева публиковала статью, где говорится, что у переболевших и затем вакцинированных встречаются самый высокий уровень антител.