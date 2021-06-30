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Двух рязанцев осудили за самоуправство
Ранее судимые мужчины хотели заставить знакомого передать им деньги в счет «ранее уплаченных за него третьему лицу». Они украли автомобиль потерпевшего, который стоял в гараже у дома и отбуксировали его в другое место. Ущерб составил 28 тысяч рублей.

Вступил в силу приговор Ряжского районного суда в отношении двух жителей Александро-Невского района, самоуправно завладевших автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее судимые мужчины хотели заставить знакомого передать им деньги в счет «ранее уплаченных за него третьему лицу». Они украли автомобиль потерпевшего, который стоял в гараже у дома и отбуксировали его в другое место. Ущерб составил 28 тысяч рублей.

Подсудимых признали виновными по части 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»). Им назначили исправительные работы. Одному — на срок 1,5 года и другому — 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.