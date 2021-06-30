Рязанские бизнесмены рассказали о своем отношении к обязательной вакцинации от ковида

Несколько регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп людей. Многие отреагировали на это негативно, поскольку за отсутствие прививки пригрозили увольнениями сотрудникам, а работодателям — штрафами.

Несколько регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп людей. Многие отреагировали на это негативно, поскольку за отсутствие прививки пригрозили увольнениями сотрудникам, а работодателям — штрафами.

Есть вероятность, что прививка станет обязательной в Рязанской области.

Владельцы малого бизнеса высказали мнение о вакцинации. Подробнее об этом читайте в разделе «Публикации».