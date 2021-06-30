Роспотребнадзор дал рекомендации о действиях после вакцинации от коронавируса

После прививки может повыситься температура, реакция считается нормальной. Роспотребнадзор посоветовал принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

Роспотребнадзор рассказал, что делать после вакцинации от коронавируса. Советы опубликованы на сайте ведомства.

В сообщении отметили, что после прививки может повыситься температура, реакция считается нормальной. Роспотребнадзор посоветовал принять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

В первые три дня после вакцинации не рекомендовали интенсивно заниматься спортом, посещать сауну, а также ограничить прием алкоголя.

Специалисты подчеркнули, что полноценный иммунный ответ на вакцину сформируется в течение 35-42 дней. После вакцинации в течение этого периода нужно соблюдать все меры, чтобы не заразиться коронавирусом, отметили в Роспотребнадзоре. Россиянам посоветовали носить маски, соблюдать соцдистанцию и правила личной гигиены.

Тех, кто забеременел после вакцинации или в промежутках между двумя прививками, предупредили, что вакцинация не создает рисков для женщин или будущего ребенка.