Путин посоветовал россиянам больше мечтать и надеяться на лучшее

Отвечая на вопрос о том, какая его мечта уже не может сбыться, президент сказал, что всегда надо надеяться на лучшее и мечтать. В этом случае хорошее материализуется.

Путин посоветовал россиянам больше мечтать и надеяться на лучшее. Об этом он заявил в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

Отвечая на вопрос о том, какая его мечта уже не может сбыться, президент сказал, что всегда надо надеяться на лучшее и мечтать. В этом случае хорошее материализуется.

«Все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может не быть связано с мечтой, и надеюсь, у вас тоже она есть, и у меня. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее», — сказал Владимир Путин в ходе прямой линии.

Также президент поднял темы обязательной вакцинации, незаконного увольнения при наличии медотвода для прививки и графика обучения школьников с 1 сентября.