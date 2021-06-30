В Рязани мужчина пронес продукты мимо кассы супермаркета

Мужчина невысокого роста с татуировками положил в корзину продукты, прошел мимо кассы и скрылся. Его задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

Во вторник, 29 июня, в Рязани задержали мужчину, который пытался украсть продукты из супермаркета на улице Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина невысокого роста с татуировками положил в корзину продукты, прошел мимо кассы и скрылся. Его задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Им оказался 38-летний рязанец, которого ранее судили за угрозу убийством и хищение.

«В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — отметили в полиции.