Полиция рассказала подробности смертельного ДТП на рязанской трассе

Примерно в 2:05 29 июня в Путятинском районе на 307-м километре автодороги М5 «Урал» 51-летний житель Пензенской области на грузовике Iveco сбил 53-летнего местного жителя, который находился на проезжей части. Пешеход скончался от полученных травм.