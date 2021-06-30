\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
21°
Чтв, 01
17°
Птн, 02
21°
ЦБ USD 72.37 0.19 30/06
ЦБ EUR 86.2 0.03 30/06
Нал. USD 72.40 / 73.10 10:30
Нал. EUR 86.30 / 86.90 10:26
Новости
Публикации
Какая ответственность грозит за управ​ление транспортным средством в с...
​Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующим...
26 июня 15:05
2 851
Где в Рязани можно получить качественное и доступное экономическое обр...
О том, как получить по настоящему качественное образова...
24 июня 13:28
4 349
Какой вуз в Рязани выбрать выпускникам
Абитуриентов 2021 года прежде всего волнует, есть ли в ...
22 июня 16:46
9 149
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
16 июня 18:25
1
9 605
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полиция рассказала подробности смертельного ДТП на рязанской трассе
Примерно в 2:05 29 июня в Путятинском районе на 307-м километре автодороги М5 «Урал» 51-летний житель Пензенской области на грузовике Iveco сбил 53-летнего местного жителя, который находился на проезжей части. Пешеход скончался от полученных травм.

Полиция рассказала подробности смертельного ДТП, произошедшего в Путятинском районе 29 июня. Комментарий опубликован на сайте регионального управления МВД.

Примерно в 2:05 29 июня в Путятинском районе на 307-м километре автодороги М5 «Урал» 51-летний житель Пензенской области на грузовике Iveco сбил 53-летнего местного жителя, который находился на проезжей части. Пешеход скончался от полученных травм.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее появились фото с места ДТП.