Полиция рассказала подробности смертельного ДТП на рязанской трассе
Примерно в 2:05 29 июня в Путятинском районе на 307-м километре автодороги М5 «Урал» 51-летний житель Пензенской области на грузовике Iveco сбил 53-летнего местного жителя, который находился на проезжей части. Пешеход скончался от полученных травм.
Полиция рассказала подробности смертельного ДТП, произошедшего в Путятинском районе 29 июня. Комментарий опубликован на
Примерно в 2:05 29 июня в Путятинском районе на 307-м километре автодороги М5 «Урал» 51-летний житель Пензенской области на грузовике Iveco сбил 53-летнего местного жителя, который находился на проезжей части. Пешеход скончался от полученных травм.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее появились фото с места ДТП.