«Почта России» запустила досрочную подписную кампанию на первое полугодие 2022 года

В акции участвуют более 1300 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные, профессиональные, отраслевые бизнес- и другие издания. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении «Почты России». У клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

«Почта России» запустила досрочную подписную кампанию на первое полугодие 2022 года. С 1 июля по 31 августа 2021 года рязанцы смогут выписать печатные издания на первое полугодие 2022 года по текущим ценам.

В акции участвуют более 1300 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные, профессиональные, отраслевые бизнес- и другие издания. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении «Почты России». У клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях Рязанской области по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц. Клиенты «Почты» также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся.