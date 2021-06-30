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Названы кандидаты от «Справедливой России» в Рязани
В минувшую субботу партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» провела съезд, где представила свою предвыборную программу, а также утвердила списки кандидатов в депутаты Государственной думы. На предстоящих сентябрьских выборах справороссы намерены занять второе место.

В минувшую субботу партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» провела съезд, где представила свою предвыборную программу, а также утвердила списки кандидатов в депутаты Государственной думы. На предстоящих сентябрьских выборах справороссы намерены занять второе место. «Справедливая Россия», объединившаяся 22 февраля с партиями «За Правду» и «Патриоты России», собирается выдвинуть на выборы в Госдуму 307 человек по спискам и 223 кандидата по одномандатным округам. В общефедеральную часть списка обновленной «Справедливой России» вошли пять человек — председатель партии Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также режиссер, лауреат премии «Оскар» Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков.

В утвержденный проект предвыборной программы вошли инициативы по снижению пенсионного возраста, возврату индексации пенсий работающих пенсионеров и введению справедливого базового дохода в размере 10 тысяч рублей в месяц.

По словам лидера партии Сергея Миронова, справороссы рассчитывают получить второе место в думе восьмого созыва. «Мы боремся за власть и хотим перемен, но главное — мы боремся за наших граждан, чтобы они жили справедливо и достойно», — заявил Сергей Миронов, выступая на съезде.

Отметим, к осенним выборам справороссы существенно сократили количество региональных групп. При этом в партии решили увеличить их размеры. Так, в одну территориальную группу вошли Калужская, Тульская и Рязанская области. Список возглавили член Центрального Совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков и лидер рязанских справороссов Григорий Парсентьев.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы состоятся в период с 17 по 19 сентября 2021 года. Президент России Владимир Путин 17 июня подписал соответствующий указ.