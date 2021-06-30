Комиссия отклонила проект строительства гостиницы, кафе и магазина за ТЦ «Премьер»

Чиновники признали предоставление разрешения нецелесообразным и рекомендовали мэру Рязани также отклонить проект.

Комиссия по публичным слушаниям отклонила проект строительства гостиницы, кафе и магазина за ТЦ «Премьер». Соответствующее заключение официально опубликовали в среду, 30 июня.

Чиновники признали предоставление разрешения нецелесообразным и рекомендовали мэру Рязани также отклонить проект. В документе отмечается, что возведение магазинов и гостиницы противоречит утвержденному ранее проекту планировки территории. Кроме того, территория находится в зоне подтопляемых вод, а заявитель не учел этого при создании проекта.

Еще одним доводом стал факт, что участок входит в лесопарковый пояс вокруг Рязани. Строительство на его территории запрещено.

Напомним, заявитель ООО «Промактив» планировал разместить кафе, гостиницу и магазин на участке площадью 39 811 квадратных метров на Московском шоссе. Территория находится в зоне парков, скверов и бульваров, поэтому запрашиваемые виды строительства там — условно разрешенные. Стоимость проекта оценивалась в 500 млн.