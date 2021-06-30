Сорокина поручила отремонтировать дорогу в поселке Элеватор

Также глава горадминистрации поручила усилить работу с управляющими компаниями по содержанию дворов, обрезать ветви деревьев у обочин, подготовить письмо в «Поволжуправтодор» о необходимости проверить работу освещения и укрепить крышу над пешеходным переходом, который находится в ведении этой организации.

В среду, 30 июня, мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с жителями поселка Элеватор. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Местные жители попросили организовать в поселке пункт выездной торговли. Сорокина поручила проработать вопрос управлению экономики и цифрового развития.

Также мэр поручила управлению благоустройства разработать проект по капитальному ремонту дороги в поселке.

«На этой дороге находится детский сад, почта, жилые дома. Люди ждут ремонта уже много лет. Надо решать проблему», — отметила Сорокина.

Также глава горадминистрации поручила усилить работу с управляющими компаниями по содержанию дворов, обрезать ветви деревьев у обочин, подготовить письмо в «Поволжуправтодор» о необходимости проверить работу освещения и укрепить крышу над пешеходным переходом, который находится в ведении этой организации.

«Будем последовательно продолжать работу по благоустройству поселка. Поставила задачу профильным управлениям поддерживать диалог с жителями и совместными усилиями навести порядок на этих территориях», — написала мэр Рязани.