Врач рассказал о завершении эпидемии коронавируса в России

По словам иммунолога, эпидемия находится на стадии завершения. Негативная тенденция грозит только регионам с низкими показателями переболевших и вакцинированных.

Врач рассказал о завершении эпидемии коронавируса в России. Об этом пишет РИА Новости.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью.

По словам иммунолога, эпидемия находится на стадии завершения. Негативная тенденция грозит только регионам с низкими показателями переболевших и вакцинированных.

«Стоит сейчас сделать такой скрининг на антитела по регионам, и туда, где мало людей с антителами, направить усилия по скорейшей вакцинации, чтобы не допустить там увеличения заболеваемости и летальности» — отметил Жемчугов.