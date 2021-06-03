Видео: рязанец на электросамокате врезался в машину и убежал с места аварии

Авария произошла во вторник, 1 июня, в центре Рязани на пересечении улиц Ленина и Введенской. Подробности аварии уточняются.

Рязанец на электросамокате врезался в машину и убежал с места аварии. Видео с камеры видеонаблюдения выложили в группе « Дороги Рязани » «ВКонтакте».

Авария произошла во вторник, 1 июня, в центре Рязани на пересечении улиц Ленина и Введенской. На кадрах видно как молодой человек двигается на электросамокате по проезжей части улицы Введенской на красный сигнал светофора. На перекрестке он врезается в автомобиль, двигающийся в перпендикулярном направлении и падает.

Автомобиль не замечает столкновения и не останавливается. Молодой человек поднимает самокат и пытается уехать, но, увидев другого водителя, бегущего к нему, бросает транспортное средство и убегает.

Подробности аварии уточняются.