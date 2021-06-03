\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
18°
Птн, 04
18°
Сбт, 05
20°
ЦБ USD 73.26 -0.24 04/06
ЦБ EUR 89.26 -0.43 04/06
Нал. USD 73.00 / 73.60 15:55
Нал. EUR 88.90 / 89.25 15:52
Новости
Публикации
Какие проекты из Генплана Рязани так и остались на бумаге
Генплан разрабатывался по заказу администрации города е...
Вчера 13:29
4 317
Свадьба после лайка. Рязанка рассказала романтичную историю знакомства...
Екатерина рассказала, как одна-единственная фотография,...
Вчера 11:34
1
1 744
Каковы условия привлечения работников к работе в выходные и нерабочие...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
1 июня 13:27
2 387
Где рязанцы смогут найти приличную подработку на лето
Впереди лето, и в это время года резко растет количес...
31 мая 15:39
4 145
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Видео: рязанец на электросамокате врезался в машину и убежал с места аварии
Авария произошла во вторник, 1 июня, в центре Рязани на пересечении улиц Ленина и Введенской. Подробности аварии уточняются.

Рязанец на электросамокате врезался в машину и убежал с места аварии. Видео с камеры видеонаблюдения выложили в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Авария произошла во вторник, 1 июня, в центре Рязани на пересечении улиц Ленина и Введенской. На кадрах видно как молодой человек двигается на электросамокате по проезжей части улицы Введенской на красный сигнал светофора. На перекрестке он врезается в автомобиль, двигающийся в перпендикулярном направлении и падает.

Автомобиль не замечает столкновения и не останавливается. Молодой человек поднимает самокат и пытается уехать, но, увидев другого водителя, бегущего к нему, бросает транспортное средство и убегает.

Подробности аварии уточняются.