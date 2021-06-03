В Сасовском районе произошло смертельное ДТП
В результате происшествия пассажирка легковушки 47-летняя жительница Шацкого района от полученных травм скончалась на месте ДТП.
В Сасовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом
В среду, 2 июня, в 15:40, в Сасовском районе 50-летний житель Чучковского района на ВАЗ-212113, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с грузовым автомобилем SCANIA под управлением 51-летнего мужчины.
В результате происшествия пассажирка легковушки 47-летняя жительница Шацкого района от полученных травм скончалась на месте ДТП.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.