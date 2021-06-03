В рязанскую колонию пытались перебросить посылку с помощью квадрокоптера
В рязанскую колонию пытались перебросить посылку с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.
В рязанскую колонию пытались перебросить посылку с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.
Квадрокоптер заметили сотрудники исправительной колонии в тот момент, когда он перебросил черный сверток через забор. В посылке находилось шесть мобильных телефонов и одна сим-карта.
Владельца квадрокоптера задержали. На него составили протокол об административном правонарушении.