В рязанскую колонию пытались перебросить посылку с помощью квадрокоптера

В рязанскую колонию пытались перебросить посылку с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

В рязанскую колонию пытались перебросить посылку с помощью квадрокоптера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН России.

Квадрокоптер заметили сотрудники исправительной колонии в тот момент, когда он перебросил черный сверток через забор. В посылке находилось шесть мобильных телефонов и одна сим-карта.

Владельца квадрокоптера задержали. На него составили протокол об административном правонарушении.