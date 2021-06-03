В Рязанской области ожидается переменная облачность
В пятницу, 4 июня, в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.
В пятницу, 4 июня, в Рязанской области ожидается до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.
Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +4…+9 градусов; днем +18…+23 градуса.