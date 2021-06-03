В Рязани задержали водителя, которого ранее по суду лишили «прав»
Сотрудники полиции заметили мужчину при патрулировании территории. По их словам, он заметно нервничал.
В Рязани задержали водителя, которого ранее по суду лишили «прав». Об этом
Сотрудники полиции при патрулировании территории заметили мужчину, который при виде них начал заметно нервничать.
Полицейские выяснили, что 30-летнего рязанца лишили права управления автомобилем по суду. Несмотря на это мужчина продолжал водить машину.
Для дальнейшего разбирательства водитель передан сотрудникам ДПС ГИБДД.