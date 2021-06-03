В Рязани судебного пристава подозревают в присвоении имущества должника
Против сотрудника возбуждено уголовное дело о присвоении вверенного имущества с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ).
В Рязани судебного пристава подозревают в присвоении имущества должника. Об этом
18 июня 2020 года судебный пристав в рамках исполнительного производства арестовал имущество должника без составления документов изъятия. После этого пристав не передал два телевизора и электрическую печь ведущему исполнительное производство, а стал распоряжаться им самостоятельно.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.
Против сотрудника возбуждено уголовное дело о присвоении вверенного имущества с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ).