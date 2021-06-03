В Рязани пройдут всероссийские соревнования по боксу

Соревнования пройдут в Рязани в пятый раз. Организаторы планируют участие в соревнованиях более 80 спортсменов из 25 регионов России.

С 8 по 12 июня в Рязани в ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» пройдут всероссийские соревнования класса «А» по боксу «На призы Героя России, генерал-полковника Владимира Шаманова».

Соревнования пройдут в Рязани в пятый раз. Организаторы планируют участие в соревнованиях более 80 спортсменов из 25 регионов России.