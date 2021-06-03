В Рязани на две недели 12 улиц останутся без горячей воды

Причина отключения — плановые профилактические работы.

В Рязани на две недели 12 улиц останутся без горячей воды. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 3 по 16 июня будет отключена горячая вода по следующим адресам:

улица Есенина, дома №№ 17, 21, 22, 36, 38;

улица проезд Щедрина, дом №14 (школа №8);

улица Вознесенская, дома №№ 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22;

улица проезд Грибоедова, дом №5;

улица Грибоедова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;

улица Затинная, дома №№ 5, 7, 9, 11;

улица Либкнехта, дом №7;

улица Подгорная, дома №№ 5, 10, 15, 15-б, 17, 21, 32;

улица Свободы, дома №№ 17, 26, 35;

улица Скоморошинская, дома №№ 15 корпус 1, 15 корпус 2, 21;

улица Фирсова, дома №№ 20, 23;

улица Фурманова, дома №№ 2/4, 54-б.