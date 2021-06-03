В Рязани на две недели 12 улиц останутся без горячей воды
Причина отключения — плановые профилактические работы.
В Рязани на две недели 12 улиц останутся без горячей воды. Об этом
С 3 по 16 июня будет отключена горячая вода по следующим адресам:
- улица Есенина, дома №№ 17, 21, 22, 36, 38;
- улица проезд Щедрина, дом №14 (школа №8);
- улица Вознесенская, дома №№ 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22;
- улица проезд Грибоедова, дом №5;
- улица Грибоедова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;
- улица Затинная, дома №№ 5, 7, 9, 11;
- улица Либкнехта, дом №7;
- улица Подгорная, дома №№ 5, 10, 15, 15-б, 17, 21, 32;
- улица Свободы, дома №№ 17, 26, 35;
- улица Скоморошинская, дома №№ 15 корпус 1, 15 корпус 2, 21;
- улица Фирсова, дома №№ 20, 23;
- улица Фурманова, дома №№ 2/4, 54-б.
Причина отключения — плановые профилактические работы. Полный график отключения горячей воды можно посмотреть по