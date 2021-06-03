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В Рязани «Фестивальное лето» пройдет на четырех площадках
В пятницу, 3 июня, в Рязани стартует ежегодный проект «Фестивальное лето». Каждую неделю в пятницу, субботу и воскресенье на четырех площадках города будут организованы мероприятия, концерты, ярмарки и развлекательные программы.

В пятницу, 3 июня, в Рязани стартует ежегодный проект «Фестивальное лето». Каждую неделю в пятницу, субботу и воскресенье на четырех площадках города будут организованы мероприятия, концерты, ярмарки и развлекательные программы.

По пятницам с 18:00 до 21:00 на главной улице города будут проходить традиционные «Встречи на Почтовой». Для горожан организуют крафт-ярмарку с мастер-классами, выступят уличные музыканты и художники, пройдут мероприятия на летних верандах.

В июне каждую пятницу в Лесопарке в 17:00 будут проходить концерты солистов и коллективов рязанской филармонии на открытом воздухе.

По пятницам, субботам и воскресеньям — там организуют интерактивные мероприятия проекта «Лови лето».

По субботам и воскресеньям в ЦПКиО, и сквере имени Скобелева тоже будут проходить развлекательные мероприятия.

Также на площади у памятника Евпатию Коловрату на экране покажут музыкальные выступления артистов.

В парках и скверах отдаленных районов для рязанцев проведут концертные программы проекта «Мобильный праздник».

Фото Фестивальное лето Рязани